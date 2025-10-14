Reafirman trabajadores bancarios  su compromiso con el desarrollo económico del país

En un emotivo acto provincial, el emblemático Parque Martí se convirtió en el escenario para celebrar el Día del Trabajador Bancario, una jornada dedicada a reconocer la valiosa labor de los hombres y mujeres que, con dedicación y profesionalismo, contribuyen a ofrecer un servicio de calidad al pueblo avileño.

El evento reunió a directivos, trabajadores y representantes sindicales del sector bancario, quienes compartieron momentos de alegría y camaradería, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia.

Durante la ceremonia, se destacó el papel fundamental de los trabajadores bancarios en la gestión financiera, el fomento del ahorro, el apoyo a la producción y la prestación de servicios a la población.

Un momento especial del acto fue la entrega del sello conmemorativo a un grupo de trabajadores con más de 20 y 30 años de trayectoria en el sector bancario.

Este reconocimiento, símbolo de fidelidad, experiencia y compromiso, fue entregado a aquellos que han dedicado gran parte de su vida al servicio de la banca, contribuyendo con su esfuerzo y dedicación al progreso de la provincia.

Las palabras de reconocimiento y agradecimiento resonaron en el Parque Martí, destacando la importancia del trabajo en equipo, la innovación y la búsqueda constante de la excelencia en el servicio. Los trabajadores bancarios, con su profesionalismo y vocación de servicio, son un ejemplo para toda la sociedad avileña.

La celebración del Día del Trabajador Bancario en el Parque Martí fue un justo homenaje a aquellos que, con su trabajo diario, contribuyen al desarrollo económico y social de la provincia. Un reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y compromiso con el pueblo avileño.