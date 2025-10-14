De fiesta la música mexicana

En la ciudad de Morón las raíces culturales de México gozan de gran aceptación entre sus habitantes; de larga data son las peñas que organizan los promotores culturales o la presencia de un espacio en la emisora local, donde se difunde lo mejor del pentagrama musical de esa nación.

No es de extrañar, entonces, la acogida que ha tenido en el público de ese municipio el proyecto sociocultural Con México en el Corazón; que lidera el músico profesional José Carlos Alfonso Borges.

La idea surgió como una peña, luego de haber preparado el 2do. Festival de Música Mexicana, que auspicia la Casa de Cultura Haydee Santamaría Cuadrado, fue allí donde descubrí el amor que se le tiene a esa cultura en esta tierra, afirmó el artista.

Con un enfoque comunitario el proyecto celebra este 15 de octubre su 2do. aniversario de creado; durante este periodo se han presentado en los más diversos espacios de la urbe, mientras que varios municipios han disfrutado de sus actuaciones.

Giras por las comunidades, Festivales como el Boleros de Oro y el Silencio Azul, presentaciones en varios programas televisivos, en actos y celebraciones provinciales, demuestran la calidad de los artistas que conforman el elenco.

“Trabajar para el público, esa es nuestra razón de ser, nuestro motor impulsor, no hay nada más gratificante que su aceptación”; acotó José Carlos, mientras que dedicó un aparte para agradecer por cada una de las oportunidades ofrecidas.

En el 2024 el museo de la localidad le otorgó la Distinción Caonabo por la obra del año, mientras que otras instituciones del municipio han reconocido el trabajo desplegado por este proyecto.

A sus integrantes se le pueden ver en los más diversos sitios de la ciudad, la Casa del Abuelo, los hogares maternos, las peñas de la Casa de la Trova Pablo Bernal, el Teatro Reguero y el proyecto Rebervero conocen de la valía de sus artistas.

Sobre las actividades para agasajar la efeméride Alfonso manifestó que se preparan espacios habituales que tendrán características especiales, pues se pretende reconocer a las personas e instituciones que han colaborado para que el proyecto crezca.

En el futuro la meta es mantener el nivel alcanzado durante este tiempo, actuar para ese público que reclama nuestra presencia, y continuar apostando por lo más genuino de la música, destacó.

Con México en el Corazón ha venido, a no dudarlo, a llenar de buen gusto el espectro artístico de la ciudad del gallo, cada una de sus presentaciones gozan de la aceptación de los espectadores, habidos de espacios donde se respeten y reafirmen los valores más auténticos de nuestra cultura.

