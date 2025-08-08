Recordó Díaz-Canel a Fidel Castro por su cumpleaños 99

El 13 de agosto comienza apenas la celebración de los primeros 100 años con Fidel, manifestó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Díaz-Canel Bermúdez recordó en la red social X el legado de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana, y con respecto a su próximo cumpleaños aseguró: No podemos decir que ha renacido en vísperas de su aniversario 99, porque desde 1926 Fidel vive entre nosotros.

Pero qué hermosos estos días de recuento de una obra infinita como la dignidad de Cuba, expresó el mandatario en alusión a las acciones que tienen lugar en el país a propósito de la efeméride, y utilizó las etiquetas #FidelViveEntreNosotros y #100AñosConFidel en su publicación.

En Cuba se desarrolla un amplio programa de actividades en homenaje al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz (1926–2016), con el propósito de promover el estudio de su pensamiento, fortalecer la identidad nacional y movilizar a las nuevas generaciones en torno a su legado.

Desde el 13 de agosto de 2025 y hasta el 4 de diciembre de 2026, la iniciativa que contempla acciones culturales, históricas, educativas y comunitarias en todo el país, con protagonismo juvenil y participación popular.

Tomado de ACN