Rectificar a tiempo: modifican el método de distribución en Ciego de Ávila

En respuesta a quejas, opiniones y sugerencias de la población, relacionadas con la venta de productos de primera necesidad en moneda nacional en las cadenas de tiendas, una reciente decisión de las máximas autoridades de la provincia indicó volver al antiguo mecanismo de distribución, por circunscripciones y Comités de Defensa de la Revolución (CDR), pero presentando la libreta de abastecimiento.

De esta manera, la anterior modalidad se actualiza al ser obligatorio portar la libreta y se recuperan las formas de organización propias de cada comunidad, efectivas en el período de enfrentamiento a la COVID-19 en el afán de evitar aglomeraciones, algo que no logró la medida anunciada hace 15 días.

“La COVID-19 no se ha acabado y no hay por qué propiciar colas y tumultos si, además, hay garantía de que el producto destinado a la venta de esos núcleos no se va a acabar. Es lógico que las personas quieran comprar el primer día, por tanto, siempre que se mantenga el control sobre la venta (y para ello el mejor regulador es la libreta de abastecimientos), no importa si un mensajero compra lo correspondiente a un edificio multifamiliar, por ejemplo, o las personas van una por una”.

Así dijo Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en la provincia, al analizar el asunto ante un auditorio presidido, también, por el gobernador Tomás Alexis Martín Venegas; y en el que estaban los presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, los intendentes de los Consejos de la Administración, presidentes de consejos populares de la ciudad cabecera y los máximos dirigentes de las delegaciones provinciales de los ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas.

Su razonamiento entronca con el reclamo de una buena parte de la ciudadanía que vio convertirse en un problema el acceso a las mercancías, ya que en no pocos lugares se hizo coincidir los consumidores de más de una bodega a la vez. Después de escuchar propuestas y opiniones, hubo consenso en que volver a la distribución por CDR era la decisión correcta.

Izquierdo Alonso también indicó revisar con prontitud los núcleos de muchos miembros, porque es evidente que los per cápita aprobados no satisfacen las necesidades de estas familias, y echa por tierra el principio de equidad que rige este método de distribución.

Se reiteró que no es necesario presentar ningún otro documento identificativo en el momento de la compra.

Sobre los núcleos que ya recibieron un producto y estén dentro de la circunscripción o CDR a que corresponda comprar en los próximos días (el mismo producto), se dijo que no tendrían derecho pues de lo que se trata es de completar los ciclos de entrega.

Sayli Sosa (INVASOR)