Refuerzan acciones para el control de las arbovirosis en Ciego de Ávila

Un conjunto de medidas epidemiológicas y antivectoriales se implementan en esta provincia para enfrentar la transmisión de arbovirosis, entre ellas el dengue, con énfasis en el seguimiento clínico de los pacientes y el control del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

El doctor Eduardo Artiles Pardo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, explicó que, ante la presencia de cualquier síntoma, es vital que el paciente acuda de inmediato a los servicios de Salud para activar el protocolo de atención.

Detalló que una vez en el sistema, se inicia un seguimiento al enfermo que debe extenderse hasta el sexto día, cuando se le realiza la prueba de IGM para confirmar o descartar el Dengue u otro arbovirus.

“Al ingresar el paciente, se activan simultáneamente las acciones antivectoriales. Se realiza el bloqueo de caso, que incluye la fumigación (aplicación de adulticida) en su vivienda y las aledañas, con el objetivo de eliminar al mosquito adulto que podría estar infectado”, precisó el directivo.

A nivel técnico, se definen estratos de mayor complejidad donde, además del bloqueo de caso, se ejecutan radiobatidas. Estas acciones abarcan varias manzanas e incluyen la búsqueda y destrucción de focos (focal), el tratamiento perifocal y la fumigación, para un impacto más amplio y efectivo.

El doctor Artiles Pardo informó que actualmente se cuenta con todos los recursos (diésel, gasolina y producto insecticida) para realizar también el tratamiento extradomiciliario, el cual está planificado para ejecutarse una vez que mejoren las condiciones meteorológicas, ya que la lluvia reduce la efectividad de la fumigación.

Se identifican como municipios en transmisión a Morón y Ciego de Ávila, mientras que Venezuela se clasifica de alto riesgo. A estos se suman Chambas, Florencia, Majagua y Baraguá, territorios con alta infestación del vector y creciente tasa de incidencia.

En una primera etapa, la campaña extradomiciliaria abarcará 1100 manzanas del municipio cabecera y 200 en el de Venezuela, como parte de la estrategia para cortar la cadena de transmisión.

Por su parte, el doctor Kesnel Lima Ruíz, director provincial de Salud, recalcó la atención diferenciada a grupos vulnerables como las embarazadas. Subrayó que, ante cualquier sintomatología por mínima que sea, las gestantes deben ser ingresadas en instituciones hospitalarias para una supervisión especializada constante, garantizando así su seguridad y la del bebé.

“Nuestro sistema de Salud tiene protocolizadas estas acciones. La mortalidad materna en cero es una prioridad y una realidad en nuestro territorio, y trabajamos para mantenerla”, afirmó.

La doctora Yoleynis Galeana, funcionaria de Atención Primaria de Salud, insistió en que la población debe acudir al Médico de la Familia o al policlínico ante el más leve síntoma, y no automedicarse o quedarse en casa. Allí se determinará, según la evaluación, si el paciente requiere ingreso en el hogar, seguimiento diario o remisión a un nivel secundario de atención.

Completaron el equipo de expertos que ofrecieron declaraciones la licenciada Yeline Ruiz Betancourt, jefa del Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, quien abordó la importancia de la comunicación familiar y el apoyo del sistema de Salud para facilitar el ingreso de las embarazadas, incluso cuando estas tengan que dejar a otros hijos pequeños a cargo.

Las autoridades de Salud avileñas hicieron un llamado a la responsabilidad ciudadana en la lucha antivectorial, pues la efectividad de las medidas implementadas por el sector de la Salud depende, en gran medida, de la participación activa de la comunidad en la eliminación de criaderos y en acudir oportunamente a los servicios médicos.

Tomado de Invasor