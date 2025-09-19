Remontada de Los Tigres en el Cepero

Los Tigres de Ciego de Ávila sacaron un partido del congelador y, viniendo desde atrás como suelen hacer los grandes, se impusieron 10-8 ante Camagüey este jueves en el estadio José Ramón Cepero, en el marco de la Serie Nacional de Béisbol.

Un racimo de cinco anotaciones entre el séptimo y octavo innings le dio un vuelco al marcador. Ciego de Ávila tomó el mando 10-8 después de estar perdiendo 8-5.

Una vez más, la defensa le jugó una mala pasada a los avileños, quienes cometieron cuatro errores en el partido. Suman ya nueve en esta subserie frente a los agramontinos y 19 en todo el campeonato, un aspecto que el joven equipo deberá reforzar.

Por su parte, el equipo camagüeyano anotó todas sus carreras con dos outs; cuatro de sus ocho anotaciones fueron consideradas sucias.

Anotaciones:

CAM: 8 – 12 – 2

CAV: 10 – 15 – 4

El juego lo ganó Yankiel Tamayo y lo perdió Abel Bejarano. Se destacaron los jonrones de Michael Thomson y Jorge Luis Contreras.

En la ofensiva, sobresalieron Yordanis Samón (5-5) por Camagüey, y por los Tigres, Jorge Luis Contreras (5-3 con tres empujadas) y Dayan Ibáñez (5-3).

Los Toros demostraron fisuras en su pitcheo de relevo, ya que ningún lanzador logró preservar una ventaja de tres carreras en las postrimerías, un elemento que podría afectar sus aspiraciones de clasificación.

El novato Randy Álvarez volvió a trabajar con efectividad como relevista, entrando en el cuarto inning para sustituir al abridor zurdo Javier Griñán. El derecho Yankiel Tamayo cerró el partido con solidez, perfilándose como una buena opción para el cierre de encuentros.

Con la serie 2-1 a su favor, Los Tigres buscarán un triunfo este fin de semana que les permita dominar el enfrentamiento particular, antes de medirse ante el siempre complicado Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella, la próxima semana.