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Reportan nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 14, 2026

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba ha informado hoy que se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según el comunicado oficial emitido a través de su cuenta en la red social X, ante esta situación ya se han «activado los protocolos para su recuperación».

Se preparan desde el SEN los esquemas para la creación de microsistemas, una vez estén las condiciones, se comenzará la energización de los centros vitales.

La Salida de la Unidad Felton 1, provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la salida del SEN. Se trabaja para llegar con energía a las termoeléctricas del occidente del país.

La Unión Eléctrica informa que en funcionamiento ya, islas formadas con los grupos de Genera Distribuida en todas las provincias del país, alimentando los centros vitales.

Tras la nueva desconexión del SEN el Primer ministro, Manuel Marrero Cruz, visitó el Despacho Nacional de Carga, donde ya se habían activado de inmediato los protocolos para la recuperación.

Gobierno alerta sobre falsas declaraciones del ministro de Energía y Minas

Ante la circulación de información falsa sobre supuestas declaraciones del Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en relación con la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), las autoridades recuerdan que todos los datos oficiales sobre el tema se publican exclusivamente a través de la cuenta de la Unión Eléctrica (@OSDE_UNE) y en las cuentas oficiales del Gobierno.

Se insta a la población a no compartir rumores y a mantenerse informada únicamente por estas vías para evitar la desinformación.

Tomado de Cubadebate 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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