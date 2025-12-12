Televisión Avileña

Resaltan importancia de consulta popular del Programa de Gobierno

Dic 11, 2025

El Consejo de Estado de Cuba resaltó la trascendencia del proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que se desarrolla en el país entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre.

En la sesión ordinaria de este órgano, desarrollada este miércoles en el Capitolio Nacional, se ofreció una actualización de la marcha de la consulta popular, como parte de la cual se han realizado seis mil 361 reuniones, y se han producido 54 mil 372 intervenciones y 12 mil 900 propuestas (al cierre del 5 de diciembre).

Según informa hoy el legislativo cubano en su sitio web, en el análisis se destacó que este proceso es una muestra de participación popular, con vistas a enriquecer y fortalecer el Programa de Gobierno a partir de las propuestas concretas derivadas de los debates y de contribuir, con el aporte de todos en su implementación.

Durante el debate, que contó con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el Presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, ponderó este proceso como un ejercicio aportador y de construcción colectiva; y destacó la relevancia de constatar la marcha de sus resultados en esta etapa.

Subrayó que, previamente, se evaluó a profundidad por el Consejo de Estado el cumplimiento de la implementación de los 10 objetivos generales del Programa de Gobierno, mediante la rendición de cuenta de sus respectivos responsables en las sesiones ordinarias de este órgano efectuadas en los meses de octubre y noviembre.

El miembro del Secretariado y jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, en la presentación del tema, profundizó en la naturaleza, contenido y alcance del referido Programa de Gobierno; sus antecedentes, estructura, objetivos generales y específicos.

Tomado de ACN

