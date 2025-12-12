Ferias populares para el fin de año en Ciego de Ávila (+Video)

En un complejo despliegue organizativo para estas fechas, los 58 consejos populares de la provincia de Ciego de Ávila serán sede, de manera simultánea, de ferias populares el próximo 30 de diciembre. El coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, Yadier Pérez Tellez, confirmó que todas iniciarán a las 7:00 de la mañana, en un esfuerzo conjunto para abastecer a la población en vísperas del fin de año y el nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución.

La coordinación involucra a una amplia gama de actores económicos. Según el directivo, estarán presentes empresas agropecuarias e agroindustriales de AzCuba y el Ministerio de la Agricultura; la Empresa Alimentaria, Comercio y Gastronomía, Alojamiento, trabajadores por cuenta propia, MIPYMES y proyectos de desarrollo local.

“Todos han dado el sí a asistir con productos a cada una de estas ferias”, afirmó.

Respecto a los precios, Pérez Tellez explicó que estos serán concertados y aprobados por los consejos de la administración municipal. Productos como el arroz y el frijol mantendrán precios centralizados (155.00 y 285.00 pesos, respectivamente). Otros, como viandas, hortalizas y frutas de temporada, tendrán su precio determinado a nivel local.

El precio de las proteínas, refiriéndose a las carnes de ave, ovinos, caprinos y cerdo, se definirá según la producción local de cada municipio, precisó.

Además, se venderán productos de la pesca, conservas, cítricos y bebidas (incluyendo ron) a través de Comercio y Gastronomía, de manera “liberada y controlada”. Se enfatizó la voluntad de todos los actores económicos de aplicar “el precio mínimo al costo para no incrementar los precios a la población”.

Sobre la carne de cerdo, aclaró que las 10 toneladas disponibles por la vía estatal estarán destinadas prioritariamente a trabajadores del sector electroenergético, mientras que la población podrá acceder a este producto a través de los productores en las propias ferias populares.

Canasta normada: arranque con 3 libras de arroz y meta de 12

En cuanto a la canasta familiar normada, Pérez Tellez detalló que está planificada la entrega de 12 libras de arroz, 20 onzas de chícharo, 2 libras de azúcar y el aceite correspondiente a cada consumidor.

“Ya tenemos 300 toneladas en nuestra provincia y debemos estar concluyendo el fin de semana con 600”, informó. Esto permitirá iniciar la distribución con 3 libras de arroz per cápita en todos los municipios de manera inmediata. La meta, aseguró, es completar las 12 libras antes del 31 de diciembre.

“La política es 12 y vamos a iniciar con 3 libras. Y en la medida en que arribe ese arroz a la provincia lo vamos a ir dando hasta completar las 12 libras”, explicó, descartando distribuciones desiguales entre territorios.

Sobre los atrasos de meses anteriores reiteró que está previsto llegar a 12 libras en el mes de diciembre, y arrancar enero con el mes de enero.

Tomado de Invasor