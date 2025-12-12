Participan avileños en Primer Taller Nacional de Marca País

La vicepresidenta del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), Belkys Pérez Cruz, clausuró este miércoles el Primer Taller Nacional de Marca País, un evento que conectó a alrededor de 800 profesionales de todas las provincias cubanas mediante un sistema de videoconferencias, en la que también participaron especialistas de comunicación social y directivos de Ciego de Ávila.

El programa del encuentro incluyó temas fundamentales para la proyección nacional, como la gestión y significación de la Marca País para Cuba, su vínculo con la diplomacia pública, el análisis de buenas prácticas en su implementación dentro de organizaciones cubanas y la presentación y discusión del Manual de Pautas Gráficas que rige su uso.

En sus palabras de cierre, Pérez Cruz destacó la masiva acogida del taller, que «sobrepasó todas las expectativas» y demostró el alto interés en la gestión de la Marca Cuba como herramienta para potenciar la imagen real del país y contrarrestar campañas en su contra.

La directiva informó que, en poco más de un año de trabajo, se han emitido más de 480 autorizaciones para el uso del símbolo nacional. No obstante, subrayó la necesidad de que los principales eventos del país y los mejores bienes y servicios cubanos «ostenten con orgullo el signo que nos identifica».

«La Marca País es el valor intangible más importante que poseen las naciones», afirmó, al tiempo que reconoció el «permanente acompañamiento de la máxima dirección del país» en este proceso estratégico.

Pérez Cruz agradeció de manera especial la colaboración de la Corporación CIMEX en la organización del evento, que permitió su extensión a todo el territorio nacional. Reconoció además la labor del Consejo de la Marca País, cuyo trabajo fue decisivo para que Cuba fuera seleccionada como sede del Preforum del Consejo Iberoamericano de Marcas País en 2025.

La vicepresidenta del ICS anunció que la segunda edición del taller está convocada para octubre de 2026, con el objetivo de evaluar los avances en la gestión de la imagen y el posicionamiento internacional de la Marca Cuba.