Restablecen venta gradual de boletos interprovinciales

El Ministerio de Transporte (Mitrans) informó que se restableció de manera gradual la venta de boletos para la transportación interprovincial de ómnibus, trenes nacionales y el servicio marítimo hacia el Municipio Especial Isla de la Juventud, luego de los daños ocasionados por el huracán Melissa.

Según precisó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, en declaraciones en su perfil de Facebook, la comercialización comienza hoy el lunes 10 de noviembre de 2025 mediante la aplicación Viajando y las agencias de reservación, abiertas desde las ocho y treinta de la mañana, según datos oficiales.

Se incluyen todas las rutas de Ómnibus Nacionales, el servicio marítimo entre Nueva Gerona y La Habana, y el tren que enlaza La Habana con Holguín.

Las rutas ferroviarias hacia otros destinos del oriente del país permanecieron suspendidas debido a los daños en las vías y la infraestructura ferroviaria de varias provincias, añadió el directivo.

El Mitrans anunció que a partir del martes 9 de diciembre se restablecerá el ciclo normal de venta de boletos, con treinta días de anticipación, lo que permitirá mayor organización en la planificación de viajes.

La medida busca garantizar la movilidad de la población y la recuperación de los servicios básicos de transportación nacional, afectados por el evento meteorológico.

