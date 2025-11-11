Vuela alto la solidaridad de los aeroportuarios avileños

Los trabajadores del Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, situado en la Cayeria Norte Avileña, se sumaron a la solidaridad con los damnificados del Huracán Melissa mediante la recolección de un donativo.

En una muestra de profundo humanismo, las diferentes secciones sindicales de la Institución aeroportuaria confeccionaron valijas destinadas a personas de las provincias orientales afectadas severamente por el fenómeno meteorológico.

La donación incluye ropa, calzado, alimentos enlatados, medicinas y juguetes para los niños de zonas donde los fuertes vientos y las intensas precipitaciones arrasaron prácticamente con todo

Según precisiones de directivos y trabajadores del Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, en las próximas jornadas comenzarán a acopiar diversos productos para preparar otro donativo.