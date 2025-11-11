Televisión Avileña

Vuela alto la solidaridad de los aeroportuarios avileños

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Nov 10, 2025

Los trabajadores del Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, situado en la Cayeria Norte Avileña, se sumaron a la solidaridad con los damnificados del Huracán Melissa mediante la recolección de un donativo.

En una muestra de profundo humanismo, las diferentes secciones sindicales de la Institución aeroportuaria confeccionaron valijas destinadas a personas de las provincias orientales afectadas severamente por el fenómeno meteorológico.
La donación incluye ropa, calzado, alimentos enlatados, medicinas y juguetes para los niños de zonas donde los fuertes vientos y las intensas precipitaciones arrasaron prácticamente con todo
Según precisiones de directivos y trabajadores del Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, en las próximas jornadas comenzarán a acopiar diversos productos para preparar otro donativo.

