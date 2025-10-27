Sesiona el Consejo de Defensa Provincial en Ciego de Ávila (+Fotos)

Con la presencia del Gobernador de la provincia de Ciego de Ávila, Alfre Menéndez Pérez, las autoridades de los diez municipios avileños participaron, en la tarde de este lunes, en una reunión del Consejo de Defensa Provincial, por videoconferencia, con el objetivo de evaluar y fortalecer la preparación del territorio ante la amenaza del huracán Melissa.

Ante el decreto de Fase de Alerta Ciclónica para la provincia, se constataron las medidas esenciales para garantizar el cumplimiento de los protocolos de protección a la población y la preservación de los servicios vitales en cada municipio. La sesión se centró en la revisión de los recursos disponibles, los planes de evacuación y la protección de la economía local.

En sus declaraciones, el Gobernador Menéndez recalcó la necesidad de llegar a toda la población, haciendo un llamado a utilizar «más allá de los medios de comunicación tradicionales», todos los canales disponibles para mantener informada a la ciudadanía y asegurar una respuesta coordinada.

Ciego de Ávila se mantiene en estado de alerta máxima, siguiendo de cerca la trayectoria de Melissa, que podría generar afectaciones significativas en el territorio en las próximas horas.

(Noticia en construcción)