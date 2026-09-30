Sesiona en Morón Asamblea Municipal del Poder Popular

En el municipio avileño de Morón sesionó la Trigésima Asamblea Municipal del Poder Popular en su decimoctavo mandato, con la participación de los delegados de circunscripción, los presidentes de los diferentes consejos populares del territorio, así como directivos de empresas y entidades del municipio.

La sesión está presidida por Celia María López Reyes, presidenta del órgano de gobierno en Morón, Cuba, y cuenta además con la presencia de un representante del Buró Municipal del Partido. Ambos encabezan el debate y el análisis de los diversos puntos incluidos en la agenda del mes.

En el transcurso del encuentro se evalúan los principales temas económicos y sociales que inciden en la vida del municipio, con énfasis en el cumplimiento de los planes productivos, la situación del abastecimiento y la calidad de los servicios a la población.

Los delegados de circunscripción exponen las inquietudes y planteamientos recogidos en sus comunidades, mientras que los presidentes de los consejos populares presentan el estado de las obras locales, la atención a familias en situación de vulnerabilidad y el comportamiento de los programas sociales en sus demarcaciones.

Los directivos de empresas y entidades del territorio rinden cuentas sobre la marcha de sus indicadores fundamentales, las dificultades materiales y financieras que enfrentan, así como las alternativas adoptadas para sostener la producción y los servicios.

En este intercambio se insiste en la necesidad de fortalecer el vínculo entre las entidades económicas y los órganos locales de gobierno, de manera que las decisiones adoptadas respondan con mayor efectividad a las demandas concretas de la población moronense.

La Trigésima Asamblea Municipal del Poder Popular continúa desarrollando su agenda de trabajo, bajo la conducción de la presidenta del órgano de gobierno, Celia María López Reyes.