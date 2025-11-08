Televisión Avileña

Fotorreportaje

Sesiona Jornada Nacional de Urología en Ciego de Ávila

Nov 7, 2025

Bajo el compromiso con la excelencia médica y la actualización continua, avanza con éxito la Jornada Nacional de Urología en Ciego de Ávila. En su segundo día de actividades, el evento ha consolidado su carácter multidisciplinario, promoviendo un profundo intercambio de perspectivas que enriquece el enfoque integral del paciente.

Uno de los momentos más destacados fue la conferencia magistral de la Doctora Iseet Rojas, quien abordó con rigor científico la compleja relación entre la Urología y la Enfermedad Renal Crónica. Su exposición profundizó en estrategias de diagnóstico, manejo terapéutico y seguimiento, subrayando la importancia del trabajo coordinado para preservar la función renal y elevar la calidad de vida de los pacientes.

Posteriormente, el enfoque se trasladó a la población pediátrica, con una sesión dedicada al «Cuidado Urológico Infantil: Desafíos y Soluciones». Especialistas analizaron las particularidades del diagnóstico y tratamiento de afecciones urológicas en niños, abordando desde infecciones urinarias recurrentes hasta malformaciones congénitas. Se enfatizó la necesidad de un enfoque sensible, especializado y de seguimiento a largo plazo que garantice un desarrollo urológico saludable.

Con el balance positivo de este segundo día, la Jornada Nacional de Urología en Ciego de Ávila se consolida como un espacio clave para la especialidad, reafirmando que el futuro de la urología descansa en la colaboración, la innovación y una mirada compasiva que abarca todas las etapas de la vida.

      

Por Mariesly Wong Morales

