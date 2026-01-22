Sesiona Tercera Conferencia de aniristas en Ciego de Ávila

La Tercera Conferencia Provincial de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) se desarrolló en Ciego de Ávila, bajo la presidencia de Leidier Águila Machado, Diputado a la Asamblea Nacional y Presidente Nacional de la organización.

Durante la jornada, los innovadores presentes debatieron de manera amplia y detallada el informe central del evento, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la ANIR en las entidades del territorio y reconocer el papel de sus miembros en los aportes al desarrollo económico y social del país.

Como parte de la agenda de trabajo, se procedió a la elección de los delegados a la Conferencia Nacional de la ANIR, entre los cuales se incluye un Delegado Directo del sector azucarero. En el mismo acto, fueron entregrados reconocimientos a Innovadores Destacados y a Entidades por su resultados en la actividad de innovación y racionalización.

Al cierre del evento, quedó constituido el nuevo Buró Provincial de la ANIR en Ciego de Ávila, el cual será presidido por la compañera Leidy Rivero Saavedra.

La Conferencia reafirmó el compromiso de la ANIR con la innovación tecnológica, la eficiencia y el desarrollo local, en correspondencia con las prioridades nacionales.