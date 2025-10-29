Sesionó en Morón Consejo Municipal de la FEEM (+Fotos)

El Consejo Municipal de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) sostuvo una sesión de trabajo en esta ciudad, con el objetivo de analizar los principales temas de la agenda de la organización.

La reunión contó con la presencia de máximas autoridades del Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio, con quienes los estudiantes intercambiaron opiniones y plantearon sus inquietudes.

La jornada inició con el trabajo en comisiones, para posteriormente dar paso a la sesión plenaria. En esta, se debatió el papel de la FEEM en el trabajo político-ideológico y la necesidad de elevar la preparación de los alumnos en las diferentes asignaturas.

Durante el consejo, los estudiantes reafirmaron su apoyo al pueblo palestino y condenaron el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, impuesto por más de seis décadas.