Siembran cedros en homenaje a Fidel

Combatientes de la Brigada Móvil de Tropas Especiales (BMTE), Orden Antonio Maceo, sembraron 100 cedros en homenaje a Fidel Castro Ruz, como parte del programa de actividades que realizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para celebrar el centenario del líder histórico de la Revolución cubana.

La ceremonia fue presidida por el jefe de la Dirección Política de las FAR, general de división Víctor Rojo Ramos, también miembro del Comité Central del Partido.

Los 100 cedros reproducen a gran escala las letras del nombre del Comandante en Jefe con la intención de que sea visible para quienes sobrevuelen la parcela en donde fueron plantados, en el municipio artemiseño de Mariel, según explicó el teniente Pedro Jesús Pérez Pino, uno de los participantes en el homenaje.

La especie elegida, evoca a la obra «Todo el tiempo de los cedros: paisaje familiar de Fidel Castro Ruz» (Casa Editora Abril 2003), de la periodista y escritora Katiuska Blanco, un recorrido por los orígenes de la familia Castro Ruz, el nacimiento y la infancia de los hijos, así como las vivencias y el progresivo desarrollo intelectual que llevaron a Fidel a convertirse en el líder de la Revolución Cubana.

El cedro es un árbol de gran tamaño y madera excepcional que simboliza la fuerza, la grandeza, la dignidad, el coraje y la nobleza que, al decir de la autora, son cualidades que se expresaron en el espíritu, el alma y el cuerpo del Comandante en Jefe.

En un acto previo a la siembra, el jefe de la Sección UJC en la Dirección Política de las FAR, mayor Yosel Leiva Méndez, exaltó el extraordinario legado revolucionario y político de Fidel, así como ratificó la lealtad sin limites de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a su obra, al Partido Comunista y al pueblo.

En la ceremonia un grupo de destacados combatientes de la Brigada Móvil de Tropas Especiales, Orden Antonio Maceo, recibieron sus respectivos carnés que los acredita como militantes del Partido, la vanguardia organizada de la nación.

El 22 de noviembre próximo llega a los 51 años de fundada por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, la Brigada Móvil de Tropas Especiales, colectivo listo y con elevada moral combativa para enfrentar a cualquiera que ose transgredir las fronteras de la Patria.

Tomado de Trabajadores