Significativos atrasos de cuentapropistas en campaña de la ONAT en Ciego de Ávila

Ciego de Avila; Invasor

Camino a la última quincena prevista para el pago de la Campaña conocida como DJ-08, relativa a la declaración jurada y pago de los impuestos sobre ingresos personales, apenas uno de cada tres trabajadores por cuenta propia (TCP) incluido en el potencial de la provincia de Ciego de Ávila ha cumplido con esta obligación legal.

Dada la dispersión y diversidad de actividades económicas que asumen los TCP, revertir el significativo atraso constituye un objetivo de trabajo en el territorio, como lo precisa a Invasor Sandra de la Caridad Torres Tejera, jefa del Departamento de servicios al contribuyente en la instancia provincial de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

A la interrogante ¿qué hacer en el actual contexto?, habida cuenta de los reiterados apagones y las dificultades para la transportación —entre otros obstáculos que repercuten en el cumplimiento de la disciplina fiscal—, la especialista explica que la estrategia de la organización prioriza la visita a zonas de concentración de los TCP, escenarios apropiados para la comunicación y la aclaración de cualquier duda o dificultad de los contribuyentes.

“No estamos hablando de una cifra insignificante de atrasados, sino, aproximadamente, de dos tercios de los 13 469 TCP, por lo que la estrategia de comunicación a fin de ‘intencionar’ el trabajo por todas las vías posibles incluye, además, acudir a todos los tenedores de libros, teniendo en cuenta que muchas personas trabajan con ellos y también porque muchos se acercan a ellos con toda la documentación para que les hagan la DJ”, agrega Torres Tejera.

A modo de resumen, afirma que “la palabra es comprometer a todos los facilitadores, a todo el mundo e involucrar y quien tenga dudas o no sepa, puede acudir al personal especializado que laborar en nuestras oficinas de la ONAT”.

A propósito, en enero pasado este medio de prensa informaba que las declaraciones juradas están disponibles en formato digital en el portal tributario de la ONAT (www.onat.gob.cu), así como en las oficinas provinciales y municipales.

“Los contribuyentes pueden realizar consultas a través del portal o mediante los correos consultas habilitados en todos los municipios. Estos canales permiten resolver cualquier duda sobre las declaraciones, sus particularidades y los servicios que brinda la administración tributaria, igualmente, pueden solicitar información, directamente, en las oficinas municipales de los territorios o en la oficina provincial donde hay personal que está capacitado para brindarle toda la ayuda que requieran”, precisaba entonces invasor.cu

La DJ-08 también abarca a los contribuyentes de Musicávila, Artes Escénicas, Centro Provincial del Libro y la Literatura y Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), además de los Comunicadores Sociales y el personal que labora en sucursales extranjeras.

En estos ámbitos también se reportan atrasos, “salvo el caso del FCBC, cuyos contribuyentes cumplimentaron con lo establecido desde el primer miércoles de este mes”, destacó Sandra.

DECLARACIÓN JURADA

Es “la obligación que tiene el contribuyente de declarar la información exigida por ley, en función de determinar la cuantía a pagar por concepto del tributo, mediante los documentos y formularios que a tales efectos establece la Administración Tributaria; quedando obligado con el contenido y exactitud de los datos consignados en ella y pudiendo ser sancionado conforme a derecho si no la presenta o si la presentase con inexactitud, incompleta o fraudulenta.

(Tomado de Ley No. 113. Del sistema tributario).

Invasor reitera que cumplir en el tiempo establecido con el aporte al presupuesto del Estado deviene fuente de ingresos para financiar los gastos públicos y contribuir al crecimiento económico del país.

Tomado de Invasor