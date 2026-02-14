Priorizar al trabajador en tiempos de reajuste

Proteger al trabajador, en medio de un escenario complejo que obliga a reajustar rutinas de vida y dinámicas laborales, es un principio inamovible del Estado cubano. Así lo ratificó Orlando Díaz Rodríguez, director de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en declaraciones concedidas a la prensa en Ciego de Ávila.

De acuerdo con el directivo, las disposiciones que hoy se implementan parten de lo expresado recientemente por el ministro de Trabajo y Seguridad Social y se sustentan en el Código de Trabajo y las normas vigentes, que colocan al trabajador en el centro de cualquier decisión administrativa.

Entre las acciones priorizadas en el país y, de manera particular, en la provincia avileña, sobresale el impulso al teletrabajo y al trabajo a distancia. Esta modalidad, explicó Díaz Rodríguez, no solo contribuye a la protección laboral, sino que permite viabilizar la situación energética que atraviesa el territorio y facilita la reorganización de fuerzas en sectores estratégicos de la economía, labores sociales y otros intereses económicos de cada municipio.

Antes de llegar a una interrupción laboral, insistió el director provincial, cada entidad debe evaluar alternativas internas. “Hay trabajadores que, en lugar de permanecer en espacios que demandan alto consumo energético, pueden asumir otras funciones útiles dentro del propio centro”, subrayó. Esa reorganización interna resulta clave para evitar afectaciones mayores.

En los casos en que no sea posible mantener la actividad habitual, se exhorta a buscar opciones de reubicación laboral, ya sea dentro de la misma entidad o en otras instituciones del territorio, en coordinación con las intendencias municipales y según las necesidades económicas locales.

Solo como última alternativa se contempla la interrupción laboral, un proceso que, aclaró, está claramente protegido por la ley. Durante los primeros 30 días, el trabajador recibe el 100 por ciento de su salario, y a partir del día 31 se le realiza una oferta de empleo en otras entidades del territorio.

“El objetivo fundamental es que las administraciones potencien al máximo el trabajo a distancia y organicen el trabajo en el terreno”, apuntó Díaz Rodríguez. Los resultados ya comienzan a notarse: más de 870 personas en la provincia se encuentran acogidas actualmente a estas modalidades, con experiencias calificadas como positivas.

En cuanto a los horarios laborales, precisó que se mantienen según lo establecido por cada administración. No obstante, los viernes se destinan, en muchos centros, a labores de la defensa y tareas sociales, como acciones comunitarias, embellecimiento y actividades que tributan al bienestar colectivo y al entorno urbano.

Ante las inquietudes que este proceso genera en la población, el director provincial reiteró que el sistema de Trabajo y Seguridad Social mantiene canales abiertos de atención. Para aclarar dudas o realizar consultas, las personas pueden comunicarse a los teléfonos (33) 22 46 75 y (33) 22 30 30. Asimismo, para situaciones específicas relacionadas con el empleo, está disponible la jefa del Departamento de Empleo, Marta Isabel Domínguez Allen, a través del 52 85 33 07.

“Son coordenadas importantes en los momentos que vivimos”, afirmó Díaz Rodríguez, convencido de que la información oportuna y el acompañamiento institucional reducen la incertidumbre y reafirman lo esencial: los trabajadores están protegidos por las leyes del país, aun en escenarios de reajuste y transformación.

Tomado de Invasor