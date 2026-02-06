Susceptible de incrementos aporte millonario de los PDL en Ciego de Ávila

Sin que estén exentos de dificultades en su funcionamiento interno, a las cuales se agregan las que tienen que ver con fallas de la disciplina informativa de las estructuras municipales, los proyectos de desarrollo local (PDL) aportaron siete millones de pesos el pasado año en calidad de contribución de los actores estatales y no estatales al presupuesto del Estado.

En los datos que ofrece a Invasor Dahily Paz Soto, especialista de la dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial del Poder Popular, precisa que la suma ascendió a 7 065 411,81 millones, en consonancia con los convenios entre el Consejo de la Administración Municipal (CAM) y los respectivos PDL, en tanto vías para contribuir al incremento, diversificación, productividad, competitividad y calidad de las producciones y/o servicios generados en los municipios.

Los aportes más significativos corresponden a los territorios de Morón y Ciego de Ávila, en ambos casos con más de dos millones de pesos, sin embargo, Primero de Enero y Ciro Redondo no registraron entregas por este concepto.

En el trascurso de 2025 se aprobaron 21 PDL y permanecen activos 121, cifra que abarca tanto los que están en ejecución (103) como los que se encuentran en fase constructiva (18) en la provincia.

El número mayor (114) se clasifican como económico-productivos, “los que más necesita la provincia, y responden a las estrategias de desarrollo municipal”, al decir de la mencionada especialista.

Anisley Gómez Rodríguez, al frente de la dirección de Desarrollo Territorial en Ciego de Ávila, apunta que solo 65 de los PDL activos entregaron el dinero convenido, a pesar de que se trata de una obligación.

Aunque los más de siete millones de pesos resultan una suma significativa, como la califica Anisley, valora que tanto las direcciones municipales de Desarrollo Territorial como las instancias de gobierno responsabilizadas deben trabajar para que todos los PDL cumplan con sus obligaciones y para que no se produzcan vacíos en la captación de la información estadística.

La propia fuente indica que desde el año 2020 se aprobaron 261 PDL, ninguno de los cuales resulta finito, al punto que 140 de ellos resultaron cancelados por diferentes causas, entre ellas la reconversión a mipymes y otros por decisiones de los respectivos CAM.

La Resolución 29 del Ministerio de Economía y Planificación establece desde 2021 que en el convenio entre el CAM y cada PDL “no puede faltar el por ciento de aporte al CAM, definido entre las partes, dentro del cincuenta por ciento de la utilidad después de impuesto autorizado a distribuir entre ellos, el cual debe determinarse asegurando la factibilidad del proyecto de desarrollo local”.

Tomado de Invasor