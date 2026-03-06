Televisión Avileña recibe autorización de uso de la Marca País

El Consejo de la Marca País del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), autorizó a Telecentro de Ciego de Ávila (Televisión Avileña) el uso de la Marca País de la República de Cuba, reconocimiento que avala su labor informativa y cultural como parte del sistema de medios públicos cubanos.

La autorización resulta de especial relevancia para el territorio avileño, al permitir que uno de sus principales referentes comunicativos identifique su quehacer institucional con el sello oficial de la nación, en correspondencia con los estándares de calidad, pertenencia y compromiso que distingue a la Marca País.

Un total de 405 autorizaciones de uso institucional de la Marca País habían sido aprobadas hasta el cierre de febrero, según informó el Consejo de la Marca País. A estas se suman 121 autorizaciones para eventos, que abarcan cerca de 300 de las más importantes citas nacionales e internacionales celebradas en Cuba o con participación cubana en el mundo.

Entre las nuevas aprobaciones, destaca un significativo grupo de unidades presupuestadas vinculadas al sistema de la Televisión Cubana en todo el país, lo que consolida la presencia de la identidad visual del país en el ámbito comunicativo nacional.

La inclusión de Televisión Avileña junto a otros canales como Tunas Visión, Tele Pinar, Tele Turquino, Telerebelde, TV Artemisa, Tele Cubanacán, Isla Visión, TV Camagüey y la Dirección General de la Televisión Cubana, reafirma el papel estratégico de la televisión territorial en la promoción de los valores culturales, sociales y económicos del país.

Estas dos últimas entidades también obtuvieron autorización para el uso de la Marca País en eventos.

El Consejo de la Marca País recordó que todas las aprobaciones emitidas hasta el cierre de febrero pueden consultarse en el sitio web oficial del Instituto Cubano de Normalización: www.ics.gob.cu.

Asimismo, invitó a las entidades interesadas a mantenerse informadas sobre lo dispuesto en la Resolución 54 de 2025, que regula las autorizaciones para uso institucional y en eventos de la Marca País. En próximas comunicaciones se ofrecerán detalles adicionales sobre su uso en bienes y servicios.

La Marca País es la estrategia que sigue Cuba para transmitir una imagen positiva dentro y fuera de sus fronteras. Es el signo oficial distintivo de la identidad y procedencia nacional en los diferentes sectores en los que se desempeña el quehacer de la mayor de las Antillas. Contar con la Marca País y una gestión estratégica de la misma, posee un gran valor comunicacional.

El ICS es el organismo encargado de la gestión de la Marca País Cuba, siendo la autoridad facultada para autorizar el uso de este signo y ejercer su promoción, protección, administración, control y defensa. Le corresponde distinguir el origen nacional de ofertas en campañas y acciones comunicativas institucionales.