Ciego de Ávila mantiene rotación limitada de circuitos

La provincia de Ciego de Ávila ha logrado mantener, desde el momento de la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), una rotación de 26 circuitos que ha permitido llevar algo de alivio a una parte de la población, aunque de manera muy limitada.

Así lo informó Julio Gómez Casanova, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, a través de su perfil oficial en redes sociales, donde ofreció detalles sobre la compleja situación energética que enfrenta el territorio.

Según la información compartida por el dirigente provincial, aproximadamente el 33 por ciento de los clientes avileños han podido recibir servicio eléctrico durante poco más de una hora, en medio de las difíciles condiciones que impone la contingencia.

La situación más compleja se reporta en los municipios de Chambas y Primero de Enero, donde hasta el momento no ha sido posible llegar con energía a ningún circuito, manteniéndose completamente sin servicio desde el inicio de la contingencia.

En contraste con la realidad de estas localidades, Gómez Casanova precisó que el Sistema Eléctrico Nacional ya se encuentra restablecido a nivel de país y se encuentra en proceso de levantar carga gradualmente, lo que debe permitir en las próximas horas avanzar en la recuperación del servicio en las provincias que aún enfrentan mayores limitaciones.

Las autoridades avileñas continúan trabajando para extender el suministro a la mayor cantidad de circuitos posible, en la medida que las condiciones del SEN lo permitan, y mantendrán informada a la población sobre la evolución del proceso de recuperación energética en la provincia.

