Trasladarán apiarios en Morón para mantener resultados productivos

Como parte de las acciones para mantener los resultados productivos, los trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Mártires de Barbados de Morón, comenzarán a fines de este mes el traslado de los apiarios hacia las áreas convencionales.

El pequeño colectivo de la entidad apicola iniciará en este noveno mes del año la transportación de las colmenas desde Cayo Coco hasta zonas como Ranchuelo, Loma de Cunagua, La Serrana y La Caoba.

Según precisiones de directivos de la unidad moronense, en estás áreas durante la etapa florecen especies meliferas como el bejuco leñatero y las campanillas moradas y blancas.

La Unidad Básica de Producción Cooperativa Mártires de Barbados, es la única entidad estatal apicola ubicada en el territorio moronense y tiene como objetivo la obtención de miel, cera y propóleos.