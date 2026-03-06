Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Internacionales

Trump presume de endurecer la crisis energética en Cuba

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 5, 2026
Republican presidential nominee former President Donald Trump arrives at an election night watch party at the Palm Beach Convention Center, Wednesday, Nov. 6, 2024, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Evan Vucci)

El empeoramiento de la situación en Cuba se debe en parte a la presión ejercida por EEUU, supuso Donald Trump en una entrevista a los medios estadounidenses. El bloqueo del abastecimiento del país de petróleo venezolano contribuyó al agravamiento de la coyuntura para el Estado, indicó.

«Bueno, es debido a mi intervención, a la intervención que se está llevando a cabo», comentó el presidente estadounidense.

En sus palabras, si no hubiera injerencia estadounidense, los cubanos «obviamente, no tendrían este problema», pronosticando que «Cuba va a caer».
«Hemos interrumpido todo el suministro de petróleo, todo el dinero… todo lo que provenía de Venezuela, que era la única fuente», agregó Trump.
El 29 de enero, Washington endureció el bloqueo energético a Cuba, prometiendo imponer aranceles a las importaciones de productos procedentes de países que vendan o suministren petróleo a esta nación.
Posteriormente, EEUU emitió directrices sobre licencias para la reventa de crudo venezolano a la isla.
Tomado de Cubadebate

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Internacionales

Chávez, la otra vida

Mar 5, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Caravana por Cuba en Uruguay

Feb 26, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Gobierno mexicano realiza nuevo envío de ayuda a Cuba

Feb 25, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Televisión Avileña recibe autorización de uso de la Marca País

5 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Trump presume de endurecer la crisis energética en Cuba

5 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Chávez, la otra vida

5 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ciego de Ávila mantiene rotación limitada de circuitos

5 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila