Trump presume de endurecer la crisis energética en Cuba

El empeoramiento de la situación en Cuba se debe en parte a la presión ejercida por EEUU, supuso Donald Trump en una entrevista a los medios estadounidenses. El bloqueo del abastecimiento del país de petróleo venezolano contribuyó al agravamiento de la coyuntura para el Estado, indicó.

«Bueno, es debido a mi intervención, a la intervención que se está llevando a cabo», comentó el presidente estadounidense.

En sus palabras, si no hubiera injerencia estadounidense, los cubanos «obviamente, no tendrían este problema», pronosticando que «Cuba va a caer».

«Hemos interrumpido todo el suministro de petróleo, todo el dinero… todo lo que provenía de Venezuela, que era la única fuente», agregó Trump. El 29 de enero, Washington endureció el bloqueo energético a Cuba, prometiendo imponer aranceles a las importaciones de productos procedentes de países que vendan o suministren petróleo a esta nación. Posteriormente, EEUU emitió directrices sobre licencias para la reventa de crudo venezolano a la isla. Tomado de Cubadebate