Parques fotovoltaicos operan con limitaciones en Ciego de Ávila

Ante las irregularidades del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y para evitar consecuencias drásticas, como su propia caída, se regulan los cuatro parques solares fotovoltaicos de 21,8 MW instalados en Ciego de Ávila.

El SEN permanece tan débil que es incapaz de asimilar las oscilaciones de frecuencia de las fuentes de energía renovable. Por eso, los parques fotovoltaicos —no solo de la provincia, sino de todo el país— dejan de explotarse al máximo, explicó a Invasor Julio César Roche Bacallao, despachador de redes en el Despacho Nacional de Cargas.

Que el rango de entrega de energía sea menor facilita operar el SEN y elimina el riesgo de un nuevo “cero” por esta razón, dijo Roche Bacallao. En el pasado mes de marzo, por ejemplo, el SEN sufrió tres caídas totales.

El pasado sábado 18 de abril, el parque solar Cruce de La Trocha, en la comunidad de Grego (perteneciente a la capital avileña), aportaba solo hasta 10 MW al SEN, señaló Carlos Arencibia Fernández, director técnico de la Empresa Eléctrica Provincial.

Durante un encuentro en dicho lugar con jóvenes de la expedición Con luz Propia, de la red de jóvenes del Ministerio de Energía y Minas, Arencibia Fernández también expuso que la regulación de los parques fotovoltaicos se analizaba a diario y dependía de la estabilidad del SEN en esa fecha.

Al final del encuentro asistió el primer secretario del Comité Provincial Partido, Julio Heriberto Gómez Casanova. El 23 por ciento de la energía que consumen los avileños se genera por fuentes renovables, reveló. Sin embargo, es mayor la capacidad instalada (107 MW de energía fotovoltaica) en comparación con la energía que Ciego de Ávila recibe como beneficio en horario diurno.

Tras la apertura del parque solar Cruce de La Trocha, entraron en funcionamiento otros tres de 21,8 MW: Carolina, en el municipio de Venezuela; Santiago Rojas Salinas, perteneciente al polo agropecuario La Cuba; y, desde diciembre, uno en Nereida, Morón.

Está previsto que arranque próximamente el parque fotovoltaico General Ángel del Castillo Agramonte, en el territorio de Majagua. Aunque su potencia es inferior (apenas 5 MW), será el primero con fuentes de acumulación.

En el archipiélago cubano, un alto déficit de combustible, las constantes salidas de las termoeléctricas por averías y mantenimiento, junto a las limitaciones de los parques solares fotovoltaicos, son la traducción técnica de extensas horas de apagones, con todas las consecuencias que estos provocan.

Tomado de Invasor