Victoria aplastante y dominio absoluto

Los equipos de Hockey masculino y Voleibol de playa de Ciego de Ávila, y de Baloncesto y Voli de playa femenino , de La Habana, dominaron sus respectivos deportes en el cierre de la jornada de los Juegos Escolares Nacionales, con escenario en este territorio.

La noticia de la coronación del equipo Masculino de Hockey avileño como campeón de los juegos es sencillamente impresionante. No se trata solo de ganar la final, sino de hacerlo exhibiendo un nivel de superioridad que rara vez ha sido percibido.

Terminar un torneo nacional invicto es un logro en sí mismo. Concluir con 30 goles a favor y CERO en contra es una estadística asombrosa. Habla de una defensa férrea y una capacidad para dominar absolutamente el juego, negando cualquier oportunidad al rival.

Los resultados de los partidos son elocuentes No fueron victorias ajustadas, fueron auténticas exhibiciones de dominio. El 11-0 a Santiago de Cuba es especialmente contundente.

El hecho de que el hockey avileño haya ganado los dos sexos ratifica, un poderío innegable y un trabajo de base excepcional en esta disciplina en la provincia. Es un logro integral que consolida a Ciego de Ávila como una verdadera cantera del hockey cubano. Camagüey se llevó la medalla de plata mientras Villa clara se colgaba el metal de Bronce.

Esta victoria de Ciego de Ávila trasciende el simple resultado de una final. Es la culminación de una campaña perfecta, una demostración de superioridad técnica, táctica y física abrumadora sobre el resto de los contendientes. Mantener la valla invicta en todo un torneo nacional es un hito que destaca el trabajo colectivo, la disciplina defensiva y la concentración del equipo. La goleada propinada a cada rival evidencia no solo una gran capacidad ofensiva, sino también una intensidad y un hambre de victoria que los acompañó en cada minuto de competencia.

El doblete (masculino y femenino) es la guinda que confirma que el éxito no es casualidad ni fruto de un solo buen grupo, sino de un proyecto sólido y bien estructurado dentro de la provincia para el hockey. Esto debería llenar de orgullo no solo a los jugadores y entrenadores, sino a todo el sistema deportivo avileño.

El Voleibol de playa jugado en las canchas avileñas coronó al equipo de casa en el masculino 2-0 ante Villa clara en la final , la Habana se llevó el bronce, mientras entre las Damas las capitalinas lograban el oro al vencer en un dramático partido 2-1 a Ciego de Ávila desfinido 15-12 en tiempo extra.

En el Futbol Escolar Camagüey ganó el oro al batir a Ciego de Ávila en la Final 4-0 con un merecido segundo escaño para los avileños, mientras guantánamo doblegaba 1-0 A Cienfuegos por el Bronce.

El Baloncesto masculino tuvo en la Habana un Merecido Campeón al superar a todos sus rivales con Santiago de Cuba y Ciego de Ávila completando el podio.

