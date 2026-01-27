Villa Clara pone en jaque la corona

Lo que parecía una quimera al inicio de la postemporada hoy es una realidad latente: los Leopardos de Villa Clara han puesto contra las cuerdas al campeón defensor.

Con una remontada cargada de garra en el estadio Augusto César Sandino derrotó ayer, por 7-4, a los Leñadores de Las Tunas, colocándose a un triunfo de eliminarlos y de asegurar un puesto entre los cuatro grandes de la 64 Serie Nacional.

El inicio del encuentro no presagiaba un final feliz para los locales. Las Tunas salió agresivo y, en la primera entrada, Luis Antonio Pérez silenció el diamante villaclareño con un doble que limpió las bases congestionadas, poniendo una ventaja temprana de 3-0.

Sin embargo, los Leopardos no tardaron en responder. En el segundo, frente al abridor Alejandro Meneses, un elevado de sacrificio de Ariel Díaz y un estacazo de cuatro esquinas de Leonardo Montero con un compañero a bordo, igualaron el marcador ante una fanaticada, que otra vez colmó las tribunas del Sandino.

La remontada llegó en el tercer inning, con biangular remolcador de Cristian Moré, y se extendió en el cuarto gracias al descontrol del pitcheo tunero. Dos pelotazos consecutivos, jit de Elicer Arrechavaleta y elevado de sacrificio de Osman Carucho –quien más tarde sumaría un doble impulsador– redondearon las siete anotaciones frente al derrotado Andier Reyes y el relevista Rodolfo Díaz.

Desde el montículo, Darío Sarduy demostró temple. Tras un primer episodio titubeante, en el que permitió tres carreras, el zurdo recuperó el control y dominó a la artillería verdirroja hasta el sexto capítulo, con cuatro ponches, para acreditarse la victoria. El cierre estuvo a cargo de Omar David Pérez quien, a pesar de permitir una carrera en el octavo, logró sofocar la rebelión tunera en el noveno.

En el estadio 26 de Julio, las inclemencias del tiempo obligaron a sellar el duelo entre los Cazadores de Artemisa y los Cachorros de Holguín. Al momento de detenerse, en la cuarta entrada, los locales dominaban por 2-0, buscando una victoria que los catapulte a la siguiente fase (lideran la Serie por 3-1).

Artemisa tomó ventaja en el primer capítulo por dos pelotazos del abridor Carlos Alberto Santiesteban y sencillo de Osbel Pacheco. En el tercero, Osmel Solano trajo la segunda con un imparable. Hoy se reanudará ese choque, y en el estadio Nelson Fernández, Industriales (delante 3-2) busca sentenciar a Huracanes de Mayabeque.

Tomado de Granma