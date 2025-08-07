Vuelve a predios avileños Carnavalito Corazón

Este 13 de agosto desde horas tempranas la céntrica calle del parque José Martí se vestirá de gala para desarrollar el Carnavalito Corazón, una de las actividades más importantes que tiene el proyecto sociocultural Corazón por un arte desinteresado y sanador, con la participación especial de los infantes de la casa hogar sin amparo familiar y de más niños y niñas de la provincia avileña, con el auspicio del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

Lupe Díaz Beracierto, gestora del proyecto y productora de la empresa de espectáculos artísticos Latin Luli’s Productions, dio a conocer en conferencia de prensa el programa de actividades para este evento en el que destaca más de Cinco proyectos de la Casa de Cultura José Inda Hernández de la ciudad cabecera, rifas, tesoro escondido y otras sorpresas, en un día tan especial para enaltecer la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro en el aniversario 99 de su natalicio.

Según Díaz Beracierto la festividad inicia a las 10:00 am en el céntrico boulevard con una comparsa infantil, en la que distingue dentro del elenco artístico, las compañías Tejiendo Sueños, Pasos y Estilos, la pequeña compañía Polichinela, Son y Armonía, Únicos y brillantes, el Dúo infantil de Rap, entre otros.

Con la esperanza de contribuir al alivio emocional y físico de niñas y niños a través de la terapia artística, este proyecto encamina sus pasos a trabajar con infantes sin amparo familiar. Pues durante 20 años el proyecto Corazón ha venido desplegando una noble labor sin fines de lucro.

Nathaly Dueñas López, psicóloga y asesora del proyecto Corazón explica a los medios de prensa e invitados, que este es un espacio donde se puede llevar a cabo el arte terapia inclusiva, y agrupar a todos los niños tanto con comportamiento típicos como con necesidades educativas especiales, por eso trabajan con compañías donde hay una gran representación de niños con síndrome de down, de diferentes grupos etarios, lo que permite que los infantes vayan formándose con una línea artística, y creando espacios donde hay un desarrollo psicoemocional.

Dada las características del público meta, el proyecto Corazón dirige sus acciones a rescatar el efecto sanador de las artes y a la socialización en espacios de creación colectiva, como será este carnavalito para el disfrute y sano esparcimiento de quienes serán el futuro del mañana.

Muchas son las expectativas con esta noticia de efectuar la próxima semana el Carnavalito, en la que confluyen en un mismo escenario el talento, la creatividad, el buen gusto y el divertimento, con el objetivo de ofrecer un espectáculo cultural variado para la familia avileña, y que los niños que sin lugar a dudas son los protagonistas pasen una jornada cargada de alegría, magia y entretenimiento.