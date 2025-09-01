Regreso a las aulas en Morón

Con la reanudación de las actividades académicas en 42 centros educativos, el municipio de Morón dio inicio oficial al curso escolar 2025-2026, recibiendo a más de 10 mil estudiantes de todas las enseñanzas en un ambiente de entusiasmo y compromiso.

Yoleisy Valdés, Directora Municipal de Educación, destacó durante la inauguración: «Este calendario docente representa un reto conjunto entre la escuela y la familia. Trabajaremos para lograr avances significativos en los conocimientos de los estudiantes y en el perfeccionamiento de las clases en todas las enseñanzas. La integración de todos los actores es esencial para el éxito educativo».

Para este curso, el municipio cuenta con 42 instituciones educativas, más de 10,000 alumnos incorporados en los distintos niveles de enseñanza y se priorizará la calidad educativa, los métodos de enseñanza y aprendizaje, el involucramiento activo de las familias en el proceso educativo y la implementación de estrategias modernas para elevar la calidad de la educación.

El municipio de Morón se destaca por su sólido sistema educativo, el cual prioriza la formación integral de los estudiantes y la adaptación a los nuevos desafíos pedagógicos. El inicio del curso transcurrió con normalidad y organización en todas las instituciones.