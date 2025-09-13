Televisión Avileña

Preparan en Morón proceso de consulta del Código de Trabajo (+Fotos)

PorJulia Ines Nordelo Zayas

Sep 12, 2025

Con el objetivo de garantizar un proceso participativo y organizado, dirigentes administrativos y sindicales del municipio de Morón recibieron un seminario de preparación para liderar el debate del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo en los centros laborales.

La capacitación, esencial para el éxito de la consulta, destacó el carácter democrático de las próximas reuniones sindicales, donde cada opinión individual o colectiva contribuirá al enriquecimiento de la ley que regirá la vida laboral de la clase obrera cubana.

El proceso se destaca por garantizar una participación activa de los trabajadores, quienes podrán modificar y enriquecer el anteproyecto mediante sus criterios; una metodología inclusiva que promueve debates abiertos y constructivos en reuniones sindicales; y una preparación rigurosa de dirigentes y sindicalistas, capacitados para orientar y facilitar el proceso en cada centro laboral.

El debate se extenderá a todos los centros de trabajo del municipio, donde los trabajadores podrán analizar y proponer cambios concretos al documento. La participación masiva y consciente será crucial para construir una ley que refleje las necesidades reales de la clase trabajadora.

         

      

