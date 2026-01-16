Guardia de Honor en Ciego de Ávila reafirma compromiso con cubanos caídos en Venezuela

La Guardia de Honor a los héroes caídos en Venezuela durante el cumplimiento de su deber, se convirtió en una expresión masiva del compromiso del pueblo avileño con la causa solidaria que defendieron.

Durante la ceremonia, desarrollada en la sede del Gobierno Provincial, autoridades y representantes de organizaciones sociales avileñas reafirmaron su identificación con el sacrificio de los combatientes fallecidos, a quienes definieron como «héroes del deber internacionalista».

El acto sirvió para ratificar, según los discursos pronunciados, el apoyo inquebrantable de la provincia a la Revolución Bolivariana y su rechazo a lo que calificaron como «agresiones externas».

Más allá del duelo, la concentración fue descrita por sus participantes como una reafirmación de la unidad y la resistencia conjunta de los pueblos de Cuba y Venezuela. Se destacó que el homenaje a los caídos refuerza los lazos históricos entre ambas naciones y renueva el compromiso de continuar la lucha por la soberanía y la autodeterminación.

Con la presencia de una amplia representación ciudadana, la Guardia de Honor cerró con consignas de lealtad a la Patria y de continuidad del legado de los internacionalistas, subrayando que su ejemplo permanece vivo en el quehacer diario y la conciencia política de Ciego de Ávila.