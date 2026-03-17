Defenderemos la tranquilidad ciudadana como gallos de pelea

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Ciego de Ávila, Julio Heriberto Gómez Casanova, encabezó un acto de reafirmación patriótica en Morón, en repudio al ataque sufrido por la sede municipal de la organización política.

Durante la concentración, Gómez Casanova, miembro del Comité Central del PCC, instó a los moronenses a defender «cada pedacito de tierra» con el espíritu de «gallos de pelea», en alusión al símbolo identitario de la localidad.

El dirigente rechazó la acción ocurrida en la noche del viernes y advirtió que no se permitirá que «grupos pagados desde el exterior» alteren la tranquilidad de la población ni dañen los bienes comunes.

«Nada quedará impune ante tanta crueldad, infamia y agresión física», afirmó el líder político, en referencia directa al incidente registrado en la sede del Comité Municipal del PCC «Julio Heriberto Gómez Casanova».

El funcionario elogió la actitud de quienes intentaron «cuidar nuestra Bandera y defender lo que es de todos» durante los disturbios.

Los hechos que motivaron la respuesta oficial ocurrieron pasada la medianoche del viernes, cuando una protesta vecinal en el consejo popular El Vaquerito, inicialmente pacífica y motivada por reclamos sobre la situación electroenergética y el acceso a alimentos, derivó en enfrentamientos.

Según reportes oficiales, un grupo reducido de personas apedreó la entrada del inmueble y provocó un incendio en la vía pública con mobiliario de la recepción.

Las autoridades informaron la detención de cinco personas relacionadas con estos sucesos y la apertura de una investigación por parte del Ministerio del Interior. También se reportaron daños en otros establecimientos estatales del territorio.

Durante el acto de respuesta, Gómez Casanova reafirmó el compromiso revolucionario y la defensa de los símbolos patrios, en un discurso donde vinculó el episodio con intentos externos de desestabilización.