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Ciego de Ávila Cultura Destacada

Inició Danzar en Casa en Ciego de Ávila

PorYasel Díaz Drago

Abr 27, 2026

Con una ofrenda floral a José Martí comenzó oficialmente la cuarta edición de Danzar en Casa. Mariana Rodríguez Muñoz, directora de Cultura Provincial, dio la bienvenida a los participantes.

El encuentro rendirá homenaje a Ada Mirta Cepeda, destacada artista del folclor cubano, y contará con la participación confirmada del Ballet Contemporáneo de Camagüey como compañía invitada.

Uno de los pilares de esta edición es la inclusión, con propuestas de «danza inclusiva» y el transformismo como expresión artística. También se abrirán espacios científicos y académicos para reflexionar sobre el papel de la danza en la comunidad.

En el plano artístico-social, se presentará el proyecto sociocultural Corazón, liderado por Lupe Díaz Beracierto, con el protagonismo de la Compañía Polichinela y de la pequeña Polichinela, cuyo sello es un arte desinteresado, sanador y profundamente humano. Los organizadores invitan a «abrir nuestro diapasón» para recibir diversas manifestaciones dancísticas.

El evento contará con la participación de 11 compañías danzarias adultas y 5 compañías infantiles

La cita reafirma a Ciego de Ávila como un punto de encuentro para la danza popular, la memoria folclórica y la creación colectiva sin exclusiones.

Escrito en colaboración con Mariesly Wong Morales 

 

Por Yasel Díaz Drago

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