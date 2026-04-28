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Ciego de Ávila Cultura

El Teatro Principal arde con Danzar en Casa (+Fotos)

PorMariesly Wong Morales

Abr 28, 2026

El Teatro Principal retumbó. No fue un temblor de tierra, sino el espectáculo Danzar en Casa, que convirtió cada tabla y cada butaca en un torbellino de ritmo, sudor y aplausos.

Caminos Teatro y Nagó tuvieron el privilegio de ser los primeros en llevarse el reconocimiento del público.

Sobre el escenario, el cuerpo habló en todos los idiomas posibles. El grupo portador Fanm Zetwal estuvo, como siempre, magistral.

Iberodance, Metanoia y Áncora encendieron la noche con estampidos de tambor y cadera. Por su parte, ZAMA cautivó con los bailes tradicionales campesinos. Y llegó el intenso GAMAHD para estremecerlo todo, para que nadie quedara con los brazos cruzados.

Danzar en Casa derrochó arte sin permiso, sin jaula, sin medida. Porque Danzar en Casa no es solo un evento: es un encuentro. Un crisol de diversidad y expresión. Un escenario abierto donde el movimiento se vuelve visible y la historia se cuenta con el esqueleto, los pies y el corazón.

Y el cierre, de pura ternura y emoción, llegó con La Pequeña Compañía Polichinela junto a Pasos y Estilos. El teatro se encendió y una lluvia de colores bañó la sensibilidad de los presentes. Un espectáculo a la altura de su director artístico, Yosbel Noa Plácido. Pero a eso ya nos tiene acostumbrados su directora general, Lupe Díaz Beracierto.

En fin, el público avileño se llevó lo que merecía: arte puro, sin filtro, danzado en casa y para todos.

 

Por Mariesly Wong Morales

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