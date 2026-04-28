El Gallo Ciriaco celebró su cumpleaños

El Teatro Principal de Ciego de Ávila volvió a vestirse de fiesta este sábado 25, cuando abrió sus puertas para recibir uno de esos acontecimientos que trascienden el simple espectáculo: la celebración del cumpleaños del Gallo Ciriaco, entrañable personaje infantil de la emisora Radio Surco que ha acompañado a varias generaciones de avileños.

Mucho antes de comenzar la función, el movimiento en los alrededores del coliseo anunciaba una jornada especial. Niños y niñas de la mano de sus familiares llegaron con la emoción dibujada en el rostro, listos para reencontrarse con ese personaje alegre y ocurrente que, entre risas y enseñanzas, forma parte de la memoria afectiva de la provincia.

A teatro lleno, regresaron las carcajadas, los sentimientos compartidos y la euforia de los más pequeños, confirmando una vez más que no existe premio mayor para los artistas que el aplauso sincero del público.

Las actuaciones de Rafael González y Maylin Cabrales abrieron la lista de interpretaciones, a las que se sumaron a las presentaciones del Frente Infantil Pelusín, el Grupo Polichinela, la Casa de la Décima Raúl Rondón, Danza Alrabiat, el Conjunto Infantil Campesino Son Armonía y los proyectos comunitarios “Tejiendo Sueños” y “Necesitamos de tu sonrisa”, entre otros invitados.

Cada propuesta aportó colorido, música, danza y humor a una tarde concebida para divertir, pero también para educar, esencia que ha distinguido al programa desde sus inicios en Radio Surco. El Gallo Ciriaco, con su carisma habitual, volvió a demostrar por qué sigue vigente en el corazón de tantas familias.

La celebración reunió sobre el escenario a una amplia representación del talento cultural avileño.

La dirección artística estuvo a cargo de Juan Carlos Pérez, con producción del Centro de Casas de Cultura y dirección general de Ángel Broche Ruedas, responsables de una puesta en escena dinámica y cercana al público infantil.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la premiación del concurso de dibujo convocado por el programa. Niños de Ciego de Ávila y Morón recibieron reconocimientos por sus obras, mientras la Escuela Secundaria Básica Clotilde Aguedo Cepeda fue distinguida como el centro escolar de mayor participación.

Más que una función para niños, la lluviosa tarde en el cumpleaños del simpático gallo, confirmó la vigencia de un símbolo cultural que sigue despertando sonrisas. Si el Gallo Ciriaco canta, Ciego de Ávila siempre le responderá con una cálida ovación.

Tomado de Invasor