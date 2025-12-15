Televisión Avileña

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Gana periodista de Televisión Avileña Premio Anual de Periodismo Eddy Martin 2025

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Dic 15, 2025

El periodista Yasel Díaz Drago, de Televisión Avileña, recibió el Premio Anual de Periodismo Eddy Martín por la Obra del año 2025, durante una ceremonia celebrada este domingo en el Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández.

Díaz Drago se alzó con el lauro en la categoría de Televisión por un conjunto de trabajos que reflejan el quehacer cultural avileño con calidad, variedad de géneros y una audaz crítica al estado de instituciones culturales y patrimoniales.

El certamen, que evaluó cerca de 70 trabajos de las delegaciones de base de la Agencia Cubana de Noticias, la Casa de la Prensa, Televisión Avileña y el Periódico Invasor, confirmó el dominio del Premio al conquistar tres de las cuatro categorías:

  • Periodismo Impreso: Filiberto Pérez Carvajal (Invasor). El jurado valoró su muestra por ser abarcadora, de repercusión social y con un dominio destacado de la historia local.

  • Periodismo Hipermedia: Arley Puyol Álvarez (Invasor). Reconocido por el uso armónico de recursos multimediales para abordar con profundidad temas cruciales de la sociedad avileña.

  • Periodismo Gráfico: Michel Guerra Martín (Invasor). Galardonado por la calidad de sus imágenes que reflejan los sucesos más importantes de la provincia.

La categoría de Periodismo Radial quedó desierta por falta de participantes.

El jurado, integrado por Juan Pedro Melo Pacheco (presidente), Jorge Cruz Remúdez y Lisandra Morales Cruz, recomendó a los medios evitar el uso excesivo de incidentales y adjetivos que puedan restar interés a los textos, así como reposicionar trabajos atemporales de alta calidad.

Asimismo, mostró su preocupación por la ausencia de muestras de los medios municipales en el concurso, una situación que, advirtieron, “poco a poco se vuelve regla y no excepción”.

El acto de premiación contó con la presencia de Nexy Veliz Naranjo, miembro del Buró Provincial del Partido, y Osvaldo Sánchez Naranjo, presidente de la delegación provincial de la Unión de Periodistas de Cuba, junto a directivos de los medios de comunicación.

