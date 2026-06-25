Ahí viene el 22 Congreso obrero

Preferirían todos que fuera de forma presencial para debatir y confraternizar en La Habana, pero por las limitaciones materiales del país, principalmente de combustible destinado a la transportación y generación de energía eléctrica, están en camino y arribarán al espacio virtual los días 26 y 27 del presente mes, las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

En la provincia de Ciego de Ávila, 40 delegados y varios invitados, entre ellos Heroínas y Héroes del Trabajo de la República de Cuba, y compañeros propuestos para integrar el Consejo Nacional de la organización sindical, llegarán a la villa el próximo jueves, en una unidad de atención a trabajadores, conocida como el Patio del Constructor, colectivo Vanguardia Nacional.

La primera jornada comenzará a media mañana del viernes y el sábado será la plenaria conclusiva de la magna cita de la clase obrera, con sede principal en la capital cubana, que serán vistas ambas a través de las modernas tecnologías en cada provincia, desde donde los participantes harán también planteamientos dirigidos al fortalecimiento de la labor sindical y la recuperación de la economía.

De acuerdo con los planteamientos en las conferencias municipales y provincial del proceso orgánico del cónclave, las intervenciones deberán estar vinculadas con asuntos recurrentes, tales como las insatisfacciones con el salario, debido al deterioro de su capacidad de compra por los altos precios, atraso en la fecha del pago a los trabajadores por no existir suficiente efectivo en las agencias bancarias y la no existencia de cajeros automáticos en la mayoría de los municipios y, donde los hay, no tienen dinero para la extracción, lo que no es viable el uso de tarjetas magnéticas.

Otro tema de necesaria reflexión será el seguimiento en lo que queda de año al comportamiento de las 21 empresas con pérdidas económicas en el territorio avileño.

Han salido a relucir también inquietudes sobre la falta de insumos, materias primas, combustibles y piezas de repuesto, con vistas a elevar la producción y la calidad en los servicios, cuestiones que debilitan las fortalezas del empleo y el salario que constituyen conquistas de la clase obrera.

Y otra de las preocupaciones tiene relación con la mala calidad o carencia de los medios de protección personal en varios sectores económicos.

Tomado de Trabajadores