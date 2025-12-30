Televisión Avileña

Analizan Programa de Gobierno Asamblea Municipal del Poder Popular en Majagua 

PorYeilys Rodríguez

Dic 27, 2025

El actual proceso de consulta y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía deviene una inyección de ideas y compromisos a su implementación el próximo 2026.

Así, se evidenció durante la reciente sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Majagua, donde sus miembros debatieron sobre la relevancia de este proceso, considerado como una hoja de ruta para la construcción del socialismo en tiempos de «economía de guerra».

En correspondencia con los objetivos del Programa las intervenciones apuntaron a la búsqueda de soluciones a los problemas internos; y se determinó que de los 106 objetivos específicos que conforman el documento 73 competen al municipio.

Los integrantes del órgano de Gobierno analizaron con profundidad cuanto se ha avanzado y cuánto resta por hacer en 7 objetivos generales relacionados con la estabilización macroeconómica, el incremento de la producción nacional con énfasis en los alimentos, el perfeccionamiento de la gestión de Gobierno, la defensa y la seguridad nacional, así como, la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales.

Sobre el tema de consolidar y desarrollar las políticas sociales, garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades vulnerables, se generó 11 propuestas en aras de fortalecer el programa, y superar la compleja situación que enfrenta el país.

Hasta el próximo 30 de diciembre está previsto el estudio y análisis del documento en todos los consejos de dirección de las entidades, así como, en las organizaciones de base del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la CTC y sus sindicatos, entre otras estructuras a nivel de bloque y zona.

La evaluación y actualización del Programa de Gobierno es considerado un importante paso para que cada ciudadano cubano esté en mejores condiciones de aportar, modificar y emitir propuestas que permitan fortalecer el documento, e identificar en cada escenario concreto, cómo contribuir a su materialización en aras de avanzar en la recuperación gradual de la economía.

 

