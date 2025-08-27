Anuncia ETECSA trabajos técnicos en la red móvil

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó hoy que el próximo 29 de agosto, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas de la madrugada, se ejecutará un cambio tecnológico en la plataforma que hospeda al 67% del total de los servicios móviles del país.

Tales labores se insertan en la estrategia de modernización tecnológica para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones puesta en marcha en el último período, precisa en una nota la Dirección de Comunicación Institucional de la entidad.

Durante la realización de estos trabajos técnicos tendrán afectación del servicio las líneas móviles con numeraciones que inicien por 500, 501, 502, 503, 504, 509, 51, 52, 55, 56, 58, 59 y 62.

La mencionada renovación tecnológica permitirá responder a solicitudes de clientes de esas numeraciones, como cambios de líneas móviles en caso de pérdida o deterioro, siempre y cuando exista la disponibilidad de las tarjetas SIM en las oficinas comerciales.

También, a reclamos referidos a cambios de número o de titularidad de servicio; y a gestión de servicios suplementarios como desvío, transferencia de llamadas, llamadas en espera y buzón de voz, entre otros.

Además, esta modernización tecnológica impactará en usuarios de la Telefonía Fija Alternativa (TFA), que se están contactando directamente por especialistas de la red comercial de ETECSA.

Agradecemos la comprensión y solicitamos a nuestros clientes que se mantengan informados a través de los perfiles institucionales de la empresa en las redes sociales, el sitio web www.etecsa.cu, y por los medios de comunicación social, a través de los cuales se ofrecerá más información, señala la nota.

