Avanza Cuba en la reducción de VIH en 2025

Cuba avanzó en 2025 hacia una reducción sostenida de las nuevas infecciones y la mortalidad por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), como resultado del programa nacional de prevención y control, precisó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Jacqueline Sánchez Fuentes, responsable de la Estrategia de Control de Infecciones de Transmisión Sexual, declaró que el país registró mil 708 diagnósticos en el año, lo que representó un 14,5 por ciento menos respecto al período anterior.

La funcionaria precisó que los fallecimientos asociados al sida descendieron a 114, cifra que significó una reducción del 39 por ciento, de acuerdo con datos del Programa de Prevención y Control de ITS, VIH y Hepatitis.

Según Sánchez Fuentes, estos resultados obedecieron a la voluntad política del Estado y a las estrategias del Sistema Nacional de Salud, que priorizó el acceso universal al tratamiento antirretroviral y el fortalecimiento de las acciones preventivas.

La nación caribeña se propuso alcanzar y sostener una cobertura del 95 por ciento en diagnóstico y tratamiento, además de expandir la profilaxis y la prevención combinada para poblaciones claves, con el objetivo de reducir desigualdades y eliminar estigmas.

En contraste, la Organización Mundial de la Salud y Onusida estimaron que en 2025 vivían con VIH alrededor de 40,8 millones de personas en el mundo, un 27 por ciento más que en 2010, con 1,3 millones de nuevos casos anuales y unas 630 mil muertes relacionadas.

No obstante, a nivel global se reportó un descenso del 40 por ciento en nuevas infecciones y del 54 por ciento en la mortalidad desde 2010, lo que evidenció avances en la respuesta internacional.

En la región de las Américas, donde conviven con el virus unos 4,2 millones de personas, Cuba mantuvo indicadores positivos y reafirmó el principio de que la salud constituye un derecho de todo el pueblo.

