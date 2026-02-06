Baraguá incrementa áreas para el cultivo de tabaco (+Fotos)

Baraguá, municipio avileño con una rica tradición agrícola, fortalece su emblemática producción tabacalera mediante la expansión de sus áreas de cultivo. Yusleidi González Martínez, Primera Secretaria del Partido en el territorio, destacó la importancia de este aumento, que no solo impulsa la economía local, sino que también preserva la calidad de un producto reconocido internacionalmente.

La estrategia implementada incluye la capacitación de los agricultores en técnicas modernas de cultivo y cosecha, además del uso de insumos que garantizan un tabaco de alta calidad. Este enfoque integral beneficia directamente a los productores y fortalece el desarrollo sostenible del municipio, equilibrando producción agrícola y cuidado medioambiental.

La dirigente explicó: “El territorio, en la campaña anterior, contaba con 24 hectáreas sembradas. Este año, como resultado de los acuerdos adoptados, nos proponemos alcanzar las 200 hectáreas, con el objetivo de generar mayores divisas y aumentar la producción”.

Agregó que, “gracias al vínculo con la empresa tabacalera provincial, nuestros productores han accedido a la construcción de casas de cultivo y de tapado, así como a equipos para el trabajo de la tierra —entre ellos tractores—. Dos productores ya han recibido medios de transporte que facilitan sus labores en el campo. Además, con la reciente creación de la tienda especializada y la empresa encargada de la venta de equipos, se fortalece aún más el apoyo al sector”.

Este incremento en la superficie cultivable genera nuevas oportunidades laborales y contribuye al bienestar de las familias baragüenses. El compromiso del gobierno local y las autoridades del Partido es potenciar la industria tabacalera como motor de desarrollo económico y social, consolidando a Baraguá como un referente en la producción de tabaco en Cuba.

Con este impulso, el municipio no solo busca aumentar su producción, sino también reafirmar su identidad, donde el tabaco constituye parte fundamental de su cultura y tradición. La labor de Yusleidi González Martínez y su equipo resulta crucial para llevar adelante este proyecto, que promete beneficios significativos para toda la comunidad.