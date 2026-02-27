Televisión Avileña

Internacionales

Caravana por Cuba en Uruguay

Feb 26, 2026
El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó hoy de irracional que Estados Unidos considere a Cuba una amenaza a su seguridad.

Lo afirmó en conferencia de prensa en la que convocó a participar el sábado 28 de febrero en una caravana bajo la consigna “Por la paz y contra el bloqueo imperialista. Solidaridad con Cuba”.

A una pregunta de Prensa Latina el dirigente sindical consideró fuera de todo raciocinio que la mayor potencia nuclear califique a la pequeña isla vecina como “una amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional estadounidense.

Así reza la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, que para no pocos analistas resulta argumento para acciones agresivas contra la nación caribeña.

Va contra el Derecho Internacional y las normas de convivencia, dijo Abdala, quien instó a apoyar al país antillano cuando el bloqueo impone penurias a sus habitantes, al extremo de obstaculizar el suministro de combustibles necesarios para mantener servicios básicos.

Recordó que Cuba ha sido solidaria con muchos países incluido Uruguay, donde oftalmólogos de la mayor de las Antillas han recuperado la visión a miles de ciudadanos, muchos de bajos recursos. Por ello, subrayó, la caravana será una expresión de respaldo a los cubanos, y así lo expresará por avenidas y calles de esta capital y departamentos aledaños hasta converger frente al Palacio Legislativo, donde habrá un pronunciamiento público sobre las 13:00 horas del sábado.

Se trata de una iniciativa convocada por el Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo y a la que “se suma casi todo el campo social uruguayo”, apuntó el presidente del PIT-CNT.

El comité está integrado, entre otras organizaciones, por la central sindical, el Frente Amplio, Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay.

También la agrupación de ex presas y ex presos políticos Crysol, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, la asociación de médicos uruguayos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina y Mundo Afro.

Estarán igualmente el Comité Libertadoras Antifascistas.uy, Mate Amargo, Internacional Antifascista Uruguay, Redes Amigos de la tierra Uruguay, Frente Ambiental Delia Villalba, Frente Obrero, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y varios medios de comunicación alternativos.

La movilización forma parte de otras expresiones y acciones solidarias con Cuba en Uruguay.

Tomado de Prensa Latina

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

