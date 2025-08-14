Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Economía

Comenzó campaña de inseminación artificial en empresa pecuaria de Turiguanó 

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Ago 12, 2025

Con el propósito de garantizar el nacimiento de las crías de la raza Santa Gertrudis en la etapa de primavera, el colectivo de la Empresa Pecuaria Genética de Turiguanó, en el municipio de Morón comenzó la Campaña de inseminación artificial.

En este periodo, médicos y técnicos veterinarios de la entidad moronense laboran en la selección de los sementales de mejores condiciones morfológicas para la obtención de semen para la gestación de las novillas.
El proceso de inseminación artificial se ejecuta en las propias unidades ganaderas y se tienen en cuenta un grupo de parámetros para garantizar la pureza de la raza y un alto índice de eficiencia de gestación.
Daniel Rodríguez López, Director de Técnica y desarrollo en la Empresa Pecuaria Genética de Turiguanó señaló que este año la ausencia de precipitaciones impidió el cumplimiento de la siembra de alimento animal y esto constituye otro reto a vencer para garantizar el éxito de la Campana de inseminación artificial.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Fidel Castro: El arquitecto del milagro deportivo cubano

Ago 13, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Deporte

Destaca avileño Pedro Bombino en torneo clasificatorio de Chile 

Ago 13, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Celebrarán Carnavalito Corazón en homenaje a Fidel Castro

Ago 13, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Fidel Castro: El arquitecto del milagro deportivo cubano

13 de agosto de 2025 Youry Santana Gonzalez
Cuba Destacada

Homenaje de Díaz-Canel a Fidel en Santa Ifigenia

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Destaca avileño Pedro Bombino en torneo clasificatorio de Chile 

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Ser Fidel: La sobrevida

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila