Comenzó campaña de inseminación artificial en empresa pecuaria de Turiguanó 

Con el propósito de garantizar el nacimiento de las crías de la raza Santa Gertrudis en la etapa de primavera, el colectivo de la Empresa Pecuaria Genética de Turiguanó, en el municipio de Morón comenzó la Campaña de inseminación artificial.

En este periodo, médicos y técnicos veterinarios de la entidad moronense laboran en la selección de los sementales de mejores condiciones morfológicas para la obtención de semen para la gestación de las novillas.

El proceso de inseminación artificial se ejecuta en las propias unidades ganaderas y se tienen en cuenta un grupo de parámetros para garantizar la pureza de la raza y un alto índice de eficiencia de gestación. Daniel Rodríguez López, Director de Técnica y desarrollo en la Empresa Pecuaria Genética de Turiguanó señaló que este año la ausencia de precipitaciones impidió el cumplimiento de la siembra de alimento animal y esto constituye otro reto a vencer para garantizar el éxito de la Campana de inseminación artificial.