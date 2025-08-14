Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Plata para Ciego de Ávila en el fútbol escolar

PorYoury Santana Gonzalez

Ago 12, 2025

El equipo de Camagüey se coronó Campeón del fútbol en los Juegos Nacionales Escolares de alto rendimiento,  al anotar 4-0 al conjunto de Ciego de Ávila, durante el partido jugado este martes en la cancha de la EIDE Marina Samuel Noble del territorio avileño.

Los camagüeyanos fueron muy superiores en toda la línea en el partido final y con dos goles de Raicel Bron sentenciaron el encuentro en la primera mitad del desafío .

Los avileños lucharon durante todo el cotejo pero no pudieron ante un rival que los superaba en físico y mejor ordenando tácticamente sobre la cancha.

De cualquier manera un buen resultado para Ciego de Ávila que no celebraba una medalla en la categoría desde el año 2002.

Por la Presea de Bronce,  Guantánamo venció al Cienfuegos 1-0. Este miércoles concluyen en predios avileños los juegos escolares con la definición del Hockey y el Baloncesto masculino.

