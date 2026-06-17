Con hat trick de Messi, Argentina impone su clase en el Mundial

Los tantos de Messi fueron anotados en los minutos 16, 59 y 75 del compromiso disputado en el estadio de Kansas City, en Estados Unidos.

Con tres goles de Lionel Messi, Argentina debutó este martes 16 de junio con victoria ante Argelia el Mundial de Fútbol 2026.

Los tantos de Messi fueron anotados en los minutos 16, 59 y 75 del compromiso disputado en el estadio de Kansas City, en Estados Unidos.

Con este triplete el oriundo de Rosario llegó a 16 goles en toda la historia de los mundiales, igualando en el primer lugar al alemán Miroslav Klose.

Con este resultado Argentina se ubica en el primer lugar del grupo J, integrado también por Austria y Jordania.

El próximo compromiso de los dirigidos por Lionel Scaloni será ante Austria el próximo 22 de junio en el Dallas Stadium.

Tomado de Cubadebate