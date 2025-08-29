Concluirán este sábado en Morón las actividades del Verano 2025

Con la realización este sábado de una actividad cultural- recreativa en áreas del Parque de Diversiones Luis Alfonso Velázquez Flores, concluirán en el avileño municipio de Morón las actividades del Verano 2025.

Desde las 10 de la mañana de ese día, los más pequeños de casa y sus acompañantes podrán disfrutar de presentaciones de artistas locales, música infantil, juegos de participación y otras atractivas propuestas.

En la jornada conclusiva del Programa de la etapa estival, los que saben querer también podrán acceder a los gustados equipos eléctricos y adquirir bebidas y otras golosinas.

Para la actividad final del verano se cuenta con la presencia de representantes de diversos organismos y entidades del territorio moronense como Cultura, el INDER, la gastronomía, entre otros.