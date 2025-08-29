Televisión Avileña

Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Efectuarán el Morón eventos científicos de psiquiatría

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 28, 2025

La XXIII Jornada Provincial de Siquiatría y el III Simposio de Depresión se efectuarán el próximo 10 de septiembre en el Hospital General Docente Roberto Rodríguez, de Morón.

Bajo el precepto de “Comunidad; salud mental para todos, los referidos eventos científicos se realizarán con la modalidad presencial, dirigidos por la doctora Madeline Espinosa Morales, profesora de la materia.

Un curso pre jornada tratará sobre la actualización e impacto de las drogas sintéticas. Químico y fentánilo y su manejo integral.

Importante resulta este tema en un país como Cuba que sostiene tolerancia cero a las drogas.

Los temas que se abordarán en la Jornada y el Simposio van dirigidos a psiquiatras, sicólogos, psicometristas, psicopedagogos, médicos generales, personal de enfermería y profesionales afines.

El Consejo Provincial de Sociedades Científicas y el Capítulo de Psiquiatría auspician la referida actividad, que pretende elevar el nivel profesional de los especialistas avileños.

Tomado de Radio Surco

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

