Cuba Destacada

Condena Díaz-Canel nueva escalada de Estados Unidos contra Cuba

Ene 31, 2026

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó hoy en los términos más enérgicos la nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos, destinada a imponer un cerco absoluto a los suministros de combustible a la Isla.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano compartió y respaldó la Declaración del Gobierno Revolucionario publicada hoy, rechazando la orden ejecutiva del Presidente estadounidense que, bajo una supuesta emergencia nacional, busca bloquear el comercio de petróleo con Cuba.

«El gobierno de Trump consolida una forma peligrosa de conducir la política exterior de su país por vía de la fuerza y de ejercer sus ambiciones para garantizar un hegemonismo imperialista», escribió Díaz-Canel en la plataforma digital.

El Jefe de Estado cubano denunció que, con esta medida, Estados Unidos se arroga un derecho que no le corresponde: «Conforme a lo anunciado, ese país se adjudica el derecho de dictar a Estados soberanos con qué naciones pueden comerciar y a cuáles pueden exportar sus productos nacionales».

«Enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad en que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una: ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!», concluyó su mensaje.

Los pronunciamientos del Presidente y del Gobierno Revolucionario responden a la orden ejecutiva emitida el 29 de enero, que representa una extrema ampliación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, al intentar cortar una de sus líneas de suministro más vitales mediante la coerción a terceros países.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

