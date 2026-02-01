Sesiona en Majagua la XXVI Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular

La XXVI Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Majagua evaluó una amplia agenda correspondiente al actual período de mandato.

Uno de los puntos de mayor debate fue el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Los delegados presentaron propuestas para optimizar resultados, con especial atención a la producción de alimentos, las políticas sociales y el enfrentamiento a la delincuencia y las indisciplinas sociales.

En materia de servicios bancarios, se informó sobre las acciones en curso para mejorar la atención al público. El debate se centró en las dificultades que enfrentan los residentes de comunidades apartadas sin acceso a tecnologías para el pago digital, así como en los establecimientos que insisten en el cobro exclusivo en efectivo.

Otro tema analizado fue el abastecimiento de agua en varias zonas del territorio, el cual generó un amplio intercambio. Se acordó resolver un grupo de problemas con soluciones locales, para lo cual se contará con la participación activa de la comunidad y el apoyo de las entidades padrinas y otros sectores.

Los delegados también intercambiaron sobre los avances del trabajo comunitario integrado y la atención al adulto mayor. En este ámbito, se destacó el crecimiento de los círculos de abuelos en el municipio y la realización mensual de ferias agropecuarias con precios módicos adaptados a los ingresos de este grupo poblacional.

Al clausurar la sesión, Denier Bertolis Pérez, primer secretario del Partido en el municipio, instó a los presentes a redoblar los esfuerzos y a ejecutar un conjunto de acciones socioeconómicas y culturales para el bienestar de la población, como parte de las actividades en saludo al centenario del líder histórico Fidel Castro Ruz.